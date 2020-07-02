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    Каборе могут выписать из больницы в конце недели. У игрока «Динамо» коронавирус

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.

    «Шарль и его жена чувствуют себя хорошо. Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились. Их будут тестировать еще раз.

    Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь «Динамо» попасть в еврокубки», – сказал Селюк.

    • Каборе в текущем сезоне провeл за «Динамо» 18 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Всего среди футболистов столичной команды выявлено три случая заражения коронавирусом.
    • В турнирной таблице РПЛ москвичи идут на восьмом месте.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      Kurt Angel 2 часа назад

      не надо нам его.
      И так хватает Морозова, Егбуна и Плиева

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