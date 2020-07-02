Каборе могут выписать из больницы в конце недели. У игрока «Динамо» коронавирус

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.
«Шарль и его жена чувствуют себя хорошо. Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились. Их будут тестировать еще раз.
Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь «Динамо» попасть в еврокубки», – сказал Селюк.
- Каборе в текущем сезоне провeл за «Динамо» 18 матчей, результативными действиями не отличался.
- Всего среди футболистов столичной команды выявлено три случая заражения коронавирусом.
- В турнирной таблице РПЛ москвичи идут на восьмом месте.
Источник: Sport24