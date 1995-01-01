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    В «Динамо» не исключили, что Каборе и Н‘Жи в этом сезоне больше не сыграют

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии футболистов, переболевших коронавирусом. По его словам, часть из них может в текущем сезоне больше не сыграть.

    «Себастьян Шиманьски уже вернулся из больницы. Шарль Каборе и Клинтон Н'Жи вернутся на днях, но пока будут заниматься индивидуально. Не уверен, что они нам помогут в этом сезоне», – сказал Новиков.

    • В онлайн-режиме «Динамо» в таблице идет седьмым.
    • В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (9 июля).
    • Шиманьски и Н’Жи пришли в команду прошлым летом.

    Источник: «Чемпионат»

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