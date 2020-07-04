В «Динамо» не исключили, что Каборе и Н‘Жи в этом сезоне больше не сыграют

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии футболистов, переболевших коронавирусом. По его словам, часть из них может в текущем сезоне больше не сыграть.

«Себастьян Шиманьски уже вернулся из больницы. Шарль Каборе и Клинтон Н'Жи вернутся на днях, но пока будут заниматься индивидуально. Не уверен, что они нам помогут в этом сезоне», – сказал Новиков.