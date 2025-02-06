Каборе рассказал, чем занимается после карьеры

Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара», «Динамо» Шарль Каборе рассказал о работе в правительстве Буркина-Фасо.

«Я работаю в правительстве Буркина-Фасо. Я был назначен нашим президентом, капитаном Ибраимом Траоре, на эту должность. Сейчас я отвечаю за весь спорт в моей стране. Хочу развивать спорт в Буркина-Фасо, сделать его лучше.

Мы хотим показать международному сообществу, на что способны. У меня, знаете, во многом дипломатическая работа. Планируются международные контакты», – сказал Каборе.