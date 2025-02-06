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Каборе рассказал, чем занимается после карьеры

Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара», «Динамо» Шарль Каборе рассказал о работе в правительстве Буркина-Фасо.

«Я работаю в правительстве Буркина-Фасо. Я был назначен нашим президентом, капитаном Ибраимом Траоре, на эту должность. Сейчас я отвечаю за весь спорт в моей стране. Хочу развивать спорт в Буркина-Фасо, сделать его лучше.

Мы хотим показать международному сообществу, на что способны. У меня, знаете, во многом дипломатическая работа. Планируются международные контакты», – сказал Каборе.

  • 36-летний Шарль завершил карьеру в 2023 году.
  • Всего Каборе провел 495 матчей, забил 8 голов, сделал 33 ассиста.
  • Шарль – рекордсмен сборной Буркина-Фасо по количеству матчей (102).

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Источник: «РБ Спорт»

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06.02.2025 23:15
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