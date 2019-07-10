Шарль Каборе стал игроком «Динамо»

В гостях у сказке: из Краснодара ушел Шарль Каборе, а в Москву пришел Шарль Пьеро....
Полузащитник Шарль Каборе подписал контракт с «Динамо». О трансфере сообщил спортивный директор клуба Роман Орещук во время встречи с болельщиками.
Стороны заключили соглашение сегодня около 19:30 по московскому времени. О деталях контракта пока нет информации.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 10, 2019
- Каборе 31 год. Он выступал за «Краснодар» с 2016 по 2019 год.
- Игрок покинул клуб после окончания контракта этим летом.
- Футболист провел за краснодарцев 123 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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