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    Шарль Каборе стал игроком «Динамо»

    Полузащитник Шарль Каборе подписал контракт с «Динамо». О трансфере сообщил спортивный директор клуба Роман Орещук во время встречи с болельщиками.

    Стороны заключили соглашение сегодня около 19:30 по московскому времени. О деталях контракта пока нет информации.

    • Каборе 31 год. Он выступал за «Краснодар» с 2016 по 2019 год.
    • Игрок покинул клуб после окончания контракта этим летом.
    • Футболист провел за краснодарцев 123 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +96

      ЧаплиN 18 минут назад

      В гостях у сказке: из Краснодара ушел Шарль Каборе, а в Москву пришел Шарль Пьеро....

      0
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      Рейтинг: +3571

      Lester84 20 минут назад

      Динамо не впервой после Краснодара игроков подбирать))) А Каборе ж в Европу рвался))) Интересно, никто его брать не захотел или бабло зарешало?

      0
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      Рейтинг: +748

      acor94 43 минуты назад

      Променять лч на непонятно что...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spam2009 > acor94 39 минут назад

      на бабло, Москосвкую тусу и шлюх, чего не понятно-то?

      1
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      Рейтинг: +748

      acor94 > spam2009 13 минут назад

      сомнительно

      0
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      Рейтинг: +6704

      Skull_Boy 49 минут назад

      Деньги решают все

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4613

      84aivengo 56 минут назад

      и чего в краснодаре не хватало ?

      1
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      Рейтинг: +705

      Мы ЦСКА > 84aivengo 15 минут назад

      шарма

      0
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      Рейтинг: +1554

      absent32 59 минут назад

      он же вроде как хотел в европе играть)))

      2
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      Рейтинг: +72389

      zigbert 1 час назад

      Динамо можно поздравить. Это усиление.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +13342

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Респект Динамо! Это серьёзное усиление.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4841

      Сильвербой 1 час назад

      Хороший игрок, но уже 31!!!

      3
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