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    Каборе – перед матчем с «Зенитом»: «Должны показать хороший результат»

    Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе оценил шансы московской команды в матче против действующего чемпиона «Зенита».

    «Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с «Зенитом». Вслед за игрой со «Спартаком» (0:0) нас ждет еще одна важнейшая встреча.

    «Зенит» очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьезный подбор футболистов.

    У нас же новый коллектив, игрокам еще предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат», – поделился Каборе.

    • Каборе перешел в «Динамо» летом из «Краснодара».
    • Контракт рассчитан на два года.
    • Полузащитник выступает в России с 2013 года.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +84

      From1945 1 час назад

      Если судья не помешает показать, как со спамом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1615

      neveldomha 1 час назад

      Если говорит должны и надеюсь, то значит нет никакой уверенности изначально.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1032

      Томик > neveldomha 1 час назад

      Или человек скромный, или перевели так как захотели, или написали то, что хотели. Да впрочем какая разница. Важен результат.

      0
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      Рейтинг: +819

      Борат 1 час назад

      поражение в 2 мяча будет хорошим результатом для панамы.

      гы-гы

      1
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