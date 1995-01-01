Каборе – перед матчем с «Зенитом»: «Должны показать хороший результат»

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе оценил шансы московской команды в матче против действующего чемпиона «Зенита».

«Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с «Зенитом». Вслед за игрой со «Спартаком» (0:0) нас ждет еще одна важнейшая встреча.

«Зенит» очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьезный подбор футболистов.

У нас же новый коллектив, игрокам еще предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат», – поделился Каборе.