Каборе – перед матчем с «Зенитом»: «Должны показать хороший результат»

Если судья не помешает показать, как со спамом
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе оценил шансы московской команды в матче против действующего чемпиона «Зенита».
«Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с «Зенитом». Вслед за игрой со «Спартаком» (0:0) нас ждет еще одна важнейшая встреча.
«Зенит» очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьезный подбор футболистов.
У нас же новый коллектив, игрокам еще предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат», – поделился Каборе.
- Каборе перешел в «Динамо» летом из «Краснодара».
- Контракт рассчитан на два года.
- Полузащитник выступает в России с 2013 года.