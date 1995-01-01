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    Каборе положили в больницу с коронавирусом

    Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, сообщил о его госпитализации.

    «Шарль третий день в госпитале. У него все хорошо. Большое спасибо «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь», — написал Селюк твиттере.

    Карпов: «В «Динамо» Н’Жи, Каборе и, предположительно, Комличенко заразились коронавирусом»

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10408

      Garrincha58 1 час назад

      власти скоро прекратят эту волокиту с ЧР

      0
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      Рейтинг: +2077

      serhio80 > Garrincha58 57 минут назад

      Может с короной волокиту стоит прекратить?) хотя оленевод еще не о купил завод масочный, придется терпеть)

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      Рейтинг: +2557

      алдан2014 1 час назад

      Пугает то что Диномо со Спартаком неделю назад гоняли товарняк,и больные играли.Дай Бог,что бы обошлось

      1
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      Рейтинг: +1539

      Genz 2 часа назад

      Предположительно заразился комличенко.... Да он уже сдох предположительно. Назревает предположительно скандал,что каборе и селюк транччендеры

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      Рейтинг: +8404

      Skull_Boy 2 часа назад

      Пора все отменять, какой нахер футбол

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      Рейтинг: +17203

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Невезучий переход. Никак не может заиграть в Динамо, хотя игрок сильный.

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      Рейтинг: +55

      Руслан ДСЛЦЗ > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      он не под Динамо оказался, в опорке Нойштедтер гораздо увереннее смотрится

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      Рейтинг: +533

      PAREVG. > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Его агент - Селюк, а у него, кроме Туре, вообще нет нормальных игроков, а франко язычные по моему вообще в нашем чемпионате не приживаются.

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