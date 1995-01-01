Каборе положили в больницу с коронавирусом

Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, сообщил о его госпитализации.

«Шарль третий день в госпитале. У него все хорошо. Большое спасибо «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь», — написал Селюк твиттере.

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