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    Игрок «Динамо» Каборе вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, сообщил о полном выздоровлении своего клиента от коронавирусной инфекции.

    «Очередные тесты Каборе и его жены дали отрицательные результаты. Сегодня их выписали из госпиталя. Шарль полностью здоров и будет готов приступать к тренировкам. У «Динамо» уже есть как минимум одна единица с антителами. Большое спасибо врачам госпиталя, где лежал Шарль, за их помощь, а также ФК «Динамо» за быструю и профессиональную организацию лечения», – сказал Селюк.

    • Каборе в текущем сезоне провeл за «Динамо» 18 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Всего среди футболистов столичной команды выявлено три случая заражения коронавирусом.
    • В турнирной таблице РПЛ москвичи идут на восьмом месте.

    Источник: Sport24

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