Игрок «Динамо» Каборе вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, сообщил о полном выздоровлении своего клиента от коронавирусной инфекции.

«Очередные тесты Каборе и его жены дали отрицательные результаты. Сегодня их выписали из госпиталя. Шарль полностью здоров и будет готов приступать к тренировкам. У «Динамо» уже есть как минимум одна единица с антителами. Большое спасибо врачам госпиталя, где лежал Шарль, за их помощь, а также ФК «Динамо» за быструю и профессиональную организацию лечения», – сказал Селюк.