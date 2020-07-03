Игрок «Динамо» Каборе вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, сообщил о полном выздоровлении своего клиента от коронавирусной инфекции.
«Очередные тесты Каборе и его жены дали отрицательные результаты. Сегодня их выписали из госпиталя. Шарль полностью здоров и будет готов приступать к тренировкам. У «Динамо» уже есть как минимум одна единица с антителами. Большое спасибо врачам госпиталя, где лежал Шарль, за их помощь, а также ФК «Динамо» за быструю и профессиональную организацию лечения», – сказал Селюк.
- Каборе в текущем сезоне провeл за «Динамо» 18 матчей, результативными действиями не отличался.
- Всего среди футболистов столичной команды выявлено три случая заражения коронавирусом.
- В турнирной таблице РПЛ москвичи идут на восьмом месте.
Источник: Sport24