«Чемпионат»: «Динамо» сомневается в продлении контрактов Панченко и Каборе

Полузащитник Шарль Каборе и нападающий Кирилл Панченко могут покинуть «Динамо» летом. У обоих истекают контракты, и в клубе сомневаются, стоит ли их продлевать.

Ранее стало известно, что уже зимой москвичи могут отпустить в другие команды полузащитников Жоаозиньо и Мигеля Кардозу.