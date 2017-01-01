«Чемпионат»: «Динамо» сомневается в продлении контрактов Панченко и Каборе

Вот Каборе вообще зря брали. Одни неприятности от него. Панченко заиграл бы, но под него команда играть должна. Пойдёт ли на это тренер и верит ли он в него ?
Полузащитник Шарль Каборе и нападающий Кирилл Панченко могут покинуть «Динамо» летом. У обоих истекают контракты, и в клубе сомневаются, стоит ли их продлевать.
Ранее стало известно, что уже зимой москвичи могут отпустить в другие команды полузащитников Жоаозиньо и Мигеля Кардозу.
- Панченко выступает за «Динамо» с 2017 года.
- Каборе пришел в клуб летом.
- «Динамо» в РПЛ идет восьмым.