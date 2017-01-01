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    «Чемпионат»: «Динамо» сомневается в продлении контрактов Панченко и Каборе

    Полузащитник Шарль Каборе и нападающий Кирилл Панченко могут покинуть «Динамо» летом. У обоих истекают контракты, и в клубе сомневаются, стоит ли их продлевать.

    Ранее стало известно, что уже зимой москвичи могут отпустить в другие команды полузащитников Жоаозиньо и Мигеля Кардозу.

    • Панченко выступает за «Динамо» с 2017 года.
    • Каборе пришел в клуб летом.
    • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1356

      neim 5 минут назад

      Вот Каборе вообще зря брали. Одни неприятности от него. Панченко заиграл бы, но под него команда играть должна. Пойдёт ли на это тренер и верит ли он в него ?

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