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    Панков: «Динамо» сообщило Жоаозиньо и Кардозу, что они могут искать новые команды»

    «Динамо» готово расстаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелем Кардозу. Игрокам о желании клуба уже известно.

    «Динамо» намерено расстаться с Кардозу и Жоазиньо, игрокам уже было объявлено, что они могут искать себе новые команды», – сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    • Жоаозиньо в сезоне РПЛ провел 11 матчей, сделал два результативных паса.
    • Кардозу сыграл в шести матчах, забил гол.
    • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      neim 1 минуту назад

      А агент Кордозу пишет, что Динамо не хочет с ним расставаться. Кому верить-то ?

      0
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      Рейтинг: +1700

      Давид59 8 минут назад

      Увели Жоаозиньо у Краснодара. Наигрались и выкидывают. Странное решение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      ц 17 минут назад

      Что, Динамо опять хочет вниз?

      0
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      Рейтинг: +151

      ц 20 минут назад

      Очередная дурь.

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