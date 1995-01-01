Панков: «Динамо» сообщило Жоаозиньо и Кардозу, что они могут искать новые команды»

А агент Кордозу пишет, что Динамо не хочет с ним расставаться. Кому верить-то ?
«Динамо» готово расстаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелем Кардозу. Игрокам о желании клуба уже известно.
«Динамо» намерено расстаться с Кардозу и Жоазиньо, игрокам уже было объявлено, что они могут искать себе новые команды», – сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
- Жоаозиньо в сезоне РПЛ провел 11 матчей, сделал два результативных паса.
- Кардозу сыграл в шести матчах, забил гол.
- «Динамо» в РПЛ идет восьмым.