Панков: «Динамо» сообщило Жоаозиньо и Кардозу, что они могут искать новые команды»

«Динамо» готово расстаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелем Кардозу. Игрокам о желании клуба уже известно.

«Динамо» намерено расстаться с Кардозу и Жоазиньо, игрокам уже было объявлено, что они могут искать себе новые команды», – сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.