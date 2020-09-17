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Шарль Каборе
Статистика
Шарль Каборе - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1988 (38)
#77 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Буркина-Фасо | Франция
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Команда
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Динамо
1
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Локомотив
2 : 1
17.09.2020
Динамо
1' - 90'
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