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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 17 сентября 2020
Локомотив
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Динамо
54'
И. Сихарулидзе
76'
М. Гавашелишвили
90'
Н. Комличенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Комличенко
ГОЛ! 2:0!
М. Гавашелишвили
Пас отдал
Т. Шония
76'
74'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
69'
Замена
С. Игбун
️️️️
М. Филипп
Замена
М. Гавашелишвили
️️️️
И. Улад Омар
65'
Замена
Т. Дзебниаури
️️️️
Д. Самуркасов
62'
61'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
К. Н'Жи
Желтая карточка
И. Сихарулидзе
58'
ГОЛ! 1:0!
И. Сихарулидзе
54'
46'
Замена
Г. Морозов
️️️️
Д. Скопинцев
Желтая карточка
Г. Габадзе
40'
Желтая карточка
Н. Сандохадзе
33'
21'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Желтая карточка
Д. Самуркасов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
25
Георгий Мамардашвили
ВР
40
Давид Убилава
ЛЗ
27
Георгий Габадзе
ЦЗ
16
Ника Сандохадзе
ЦЗ
3
Александре Гурешидзе
ЦЗ
8
Давит Самуркасов
ЦП
7
Теймураз Шония
ЦП
21
Бека Дарцмелия
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
23
Торнике Киркитадзе
ПВ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
Главный тренер
Лаша Чагиашвили
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Локомотив
1
Лука Шерозия
ВР
4
Ника Чантурия
ЦЗ
6
Александре Андроникашвили
ЦЗ
15
Рати Мчедлишвили
ЦЗ
21
Торнике Дзебниаури
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
9
Мамия Гавашелишвили
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
6
Никола Моро
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-4-1-1
25
Мамардашвили
40
Убилава
16
Сандохадзе
3
Гурешидзе
27
Габадзе
8
Самуркасов
21
Дарцмелия
11
Омар
7
Шония
23
Киркитадзе
18
Сихарулидзе
4-2-2-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
18
Ордец
7
Скопинцев
77
Каборе
74
Фомин
9
Н'Жи
17
Шиманьски
27
Комличенко
26
Филипп
11
Омар
9
Гавашелишвили
9
Гавашелишвили
11
Омар
8
Самуркасов
21
Дзебниаури
21
Дзебниаури
8
Самуркасов
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
7
Скопинцев
18
Морозов
18
Морозов
7
Скопинцев
9
Н'Жи
88
Лесовой
88
Лесовой
9
Н'Жи
26
Филипп
44
Игбун
44
Игбун
26
Филипп
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Лука Шерозия
ВР
4
Ника Чантурия
ЦЗ
6
Александре Андроникашвили
ЦЗ
15
Рати Мчедлишвили
ЦЗ
Главный тренер
Лаша Чагиашвили
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Лука Шерозия
ВР
4
Ника Чантурия
ЦЗ
6
Александре Андроникашвили
ЦЗ
15
Рати Мчедлишвили
ЦЗ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Лаша Чагиашвили
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Локомотив - Динамо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Товарищеские матчи
ЦСКА
0 : 0
05.02.2021
Локомотив
Лига Европы, 3 раунд
Гранада
2 : 0
24.09.2020
Локомотив
Лига Европы, 2 раунд
Локомотив
2 : 1
17.09.2020
Динамо
Лига Европы, 1 раунд
Локомотив
2 : 1
27.08.2020
Университатя
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Михаила Месхи
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Локомотив
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