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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гранада - Локомотив
Гранада - Локомотив: обзор матча 24 сентября 2020
Гранада
24.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Локомотив
48'
Д. Мачис
90+1'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Локомотив
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
90'
+1
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Д. Мачис
79'
71'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
И. Улад Омар
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
67'
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
62'
59'
Вторая желтая
Г. Габадзе
Желтая карточка
Р. Сольдадо
56'
54'
Желтая карточка
Г. Габадзе
ГОЛ! 1:0!
Д. Мачис
48'
22'
Желтая карточка
И. Улад Омар
9'
Желтая карточка
Б. Дарцмелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Локомотив
25
Георгий Мамардашвили
ВР
40
Давид Убилава
ЛЗ
3
Александре Гурешидзе
ЦЗ
16
Ника Сандохадзе
ЦЗ
27
Георгий Габадзе
ЦЗ
11
Имран Улад Омар
ЦП
21
Бека Дарцмелия
ЦП
7
Теймураз Шония
ЦП
8
Давит Самуркасов
ЦП
23
Торнике Киркитадзе
ПВ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
Главный тренер
Лаша Чагиашвили
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Локомотив
1
Лука Шерозия
ВР
4
Ника Чантурия
ЦЗ
15
Рати Мчедлишвили
ЦЗ
21
Торнике Дзебниаури
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
9
Мамия Гавашелишвили
ЦФ
20
Giorgi Iakobidze
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
24
Вальехо
16
Диас
25
Гоналон
6
Милья
19
Монторо
11
Мачис
29
Кенеди
9
Сольдадо
4-4-1-1
25
Мамардашвили
3
Гурешидзе
16
Сандохадзе
27
Габадзе
40
Убилава
21
Дарцмелия
7
Шония
8
Самуркасов
11
Омар
23
Киркитадзе
18
Сихарулидзе
11
Мачис
7
Пуэртас
7
Пуэртас
11
Мачис
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
9
Гавашелишвили
9
Гавашелишвили
11
Омар
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
11
Омар
Остались в запасе
Гранада
Локомотив
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Лука Шерозия
ВР
4
Ника Чантурия
ЦЗ
15
Рати Мчедлишвили
ЦЗ
21
Торнике Дзебниаури
ЦП
20
Giorgi Iakobidze
ЦФ
Главный тренер
Лаша Чагиашвили
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Лука Шерозия
ВР
4
Ника Чантурия
ЦЗ
15
Рати Мчедлишвили
ЦЗ
21
Торнике Дзебниаури
ЦП
20
Giorgi Iakobidze
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Лаша Чагиашвили
Статистика матча Гранада - Локомотив
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Локомотив
Товарищеские матчи
ЦСКА
0 : 0
05.02.2021
Локомотив
Лига Европы, 3 раунд
Гранада
2 : 0
24.09.2020
Локомотив
Лига Европы, 2 раунд
Локомотив
2 : 1
17.09.2020
Динамо
Лига Европы, 1 раунд
Локомотив
2 : 1
27.08.2020
Университатя
Информация о матче
Стадион:
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