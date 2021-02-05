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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: онлайн-трансляция 05 февраля 2021
ЦСКА
05.02.2021, пятница, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Отменен
Локомотив
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Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
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0
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0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 0
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Локомотив
Товарищеские матчи
ЦСКА
0 : 0
05.02.2021
Локомотив
Лига Европы, 3 раунд
Гранада
2 : 0
24.09.2020
Локомотив
Лига Европы, 2 раунд
Локомотив
2 : 1
17.09.2020
Динамо
Лига Европы, 1 раунд
Локомотив
2 : 1
27.08.2020
Университатя
Информация о матче
Стадион:
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ЦСКА
Локомотив
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
8
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
9
Слуцкий подсказал ЦСКА оптимальную схему для текущего состава
15:26
4
Слуцкий – о вратарях ЦСКА: «Кого-то убедило, что Бориско лучше Торопа?»
14:14
2
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
12:56
2
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
8
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
9
Слуцкий подсказал ЦСКА оптимальную схему для текущего состава
15:26
4
Слуцкий – о вратарях ЦСКА: «Кого-то убедило, что Бориско лучше Торопа?»
14:14
2
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
12:56
2
В финал Кубка Грузии вышел дубль тбилисского «Локомотива» из четвертого дивизиона
2022.11.05 00:07
1
«Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение
2022.03.10 20:44
3
Футболист «Чертаново», избивший игрока юношеского «Локомотива», дисквалифицирован на шесть месяцев
2021.03.18 19:25
4
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромно проиграл грузинскому «Локомотиву»
2021.02.14 16:45
15
Берковский, Черный, Эдер – в основе «Локомотива» на игру с грузинским «Локомотивом»
2021.02.14 14:37
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