«СЭ»: Н'Жи сможет сыграть с «Арсеналом», Шиманьски и Каборе выйдут из карантина в воскресенье

Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи, заразившийся коронавирусом, выходит из режима карантина в пятницу, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, игрок сможет принять участие в субботнем матче 26-го тура с «Арсеналом». При этом Н'Жи не тренировался во время нахождения в изоляции.

Еще два игрока, у которых был выявлен коронавирус, – Себастьян Шиманьски и Шарль Каборе – выйдут из карантина в воскресенье. В пятницу же официально режим изоляции заканчивается для всей команды, а это значит, что клубу не потребуется особое предписание Роспотребнадзора, чтобы проводить матчи.