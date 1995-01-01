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    «СЭ»: Н'Жи сможет сыграть с «Арсеналом», Шиманьски и Каборе выйдут из карантина в воскресенье

    Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи, заразившийся коронавирусом, выходит из режима карантина в пятницу, пишет «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, игрок сможет принять участие в субботнем матче 26-го тура с «Арсеналом». При этом Н'Жи не тренировался во время нахождения в изоляции.

    Еще два игрока, у которых был выявлен коронавирус, – Себастьян Шиманьски и Шарль Каборе – выйдут из карантина в воскресенье. В пятницу же официально режим изоляции заканчивается для всей команды, а это значит, что клубу не потребуется особое предписание Роспотребнадзора, чтобы проводить матчи.

    • Из-за коронавируса в команде была перенесена игра москвичей с «Краснодаром».
    • «Динамо» идет в турнирной таблице РПЛ на седьмом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +123

      Kurt Angel 1 час назад

      Себы не хватает явно. Клинтон скорости добавит. Это радует

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