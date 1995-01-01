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    Каборе: «Хочется верить, что предстоящие 2 года в «Динамо» затмят те 7 лет, которые я провел в Краснодаре»

    Полузащитник Шарль Каборе прокомментировал подписание контракта с «Динамо».

    • Контракт рассчитан на два года.
    • Каборе выступает в России с 2013 года. Ранее он играл за «Кубань» и «Краснодар».

    – В России ты жил в Краснодаре, выступал за «Кубань» и за «Краснодар». Как ты относишься к переезду в мегаполис? Москва гораздо больше.

    – Москва известна на весь мир. Для меня переезд сюда – позитивный момент. Я знал, что это очень красивый город. Хотя и в Краснодаре я себя чувствовал комфортно, это приветливый и семейный город. В совокупности я провeл там семь лет, такое не забывается. В Москве мне предстоит написать новую историю. Я доволен возвращением в Россию. Моя жена и дети чувствуют здесь себя как дома. И я не исключение. Хочется верить, что предстоящие два года в «Динамо» затмят те семь лет, которые я провел в Краснодаре.

    – В «Краснодаре» ты боролся за чемпионство. В «Динамо» же только строится команда, которая будет претендовать на самые высокие места. Не жалеешь о смене обстановки?

    Нет, ни в коем случае. Для меня переход в «Динамо» – важный момент. Можно сказать, что это шаг вперед, новый опыт. Мне не терпится выйти на поле в футболке бело-голубых. В «Динамо» создаeтся команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате. Клуб уже сделал ряд приобретений, вероятно, появятся еще сильные новички. Уверен, что «Динамо» по силам решить задачу на сезон.

    Какие цели ставишь перед собой в «Динамо»? Чего хочешь добиться?

    – Главная цель – поскорее адаптироваться в коллективе и помочь клубу выступить лучше, чем год назад. Мы должны бороться за самые высокие места.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2655

      BAIv 7 минут назад

      сразу видно, человек пошёл на повышение!!!! зарплаты.

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