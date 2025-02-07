Каборе ответил, какой клуб популярнее в России – «Спартак» или «Зенит»

Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара», «Динамо» Шарль Каборе выделил самый популярный клуб России.

– Самый популярный клуб России – «Спартак» или «Зенит»?

– Однозначно «Спартак». В России это клуб номер один, практически во всех городах знают об этой команде.

– А если брать то, о ком больше говорят в Европе?

– Если брать момент, о ком больше говорят в Европе, то это «Зенит». У них спонсор «Газпром», и в Лиге чемпионов команда регулярно играла. Там они на слуху.