Каборе ответил, какой клуб популярнее в России – «Спартак» или «Зенит»

Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара», «Динамо» Шарль Каборе выделил самый популярный клуб России.
– Самый популярный клуб России – «Спартак» или «Зенит»?
– Однозначно «Спартак». В России это клуб номер один, практически во всех городах знают об этой команде.
– А если брать то, о ком больше говорят в Европе?
– Если брать момент, о ком больше говорят в Европе, то это «Зенит». У них спонсор «Газпром», и в Лиге чемпионов команда регулярно играла. Там они на слуху.
- «Спартак» отстает самым титулованным клубом России (38 титулов).
- У «Зенита» 30 трофеев.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.