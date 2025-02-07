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  • Каборе ответил, какой клуб популярнее в России – «Спартак» или «Зенит»

Каборе ответил, какой клуб популярнее в России – «Спартак» или «Зенит»

Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара», «Динамо» Шарль Каборе выделил самый популярный клуб России.

– Самый популярный клуб России – «Спартак» или «Зенит»?

– Однозначно «Спартак». В России это клуб номер один, практически во всех городах знают об этой команде.

– А если брать то, о ком больше говорят в Европе?

– Если брать момент, о ком больше говорят в Европе, то это «Зенит». У них спонсор «Газпром», и в Лиге чемпионов команда регулярно играла. Там они на слуху.

  • «Спартак» отстает самым титулованным клубом России (38 титулов).
  • У «Зенита» 30 трофеев.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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07.02.2025 22:54
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Комментарии (19)
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Тинез Розоп
1738958431
Ха ха ха. Эх Вы , европейская команда)))…
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Тинез Розоп
1738958479
Народная только одна. Спартак!!!
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VVM1964
1738959804
Ну вот он - взгляд со стороны ! "– Самый популярный клуб России – «Спартак» или «Зенит»? – Однозначно «Спартак». В России это клуб номер один, практически во всех городах знают об этой команде." – Если брать момент, о ком больше говорят в Европе, то это «Зенит» - само собой, таких клоунов там на пересчет, вся Европа ржет над этим ЗПРФ !!! )))...
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raritet
1738961421
Это и логично. Было бы удивительно , если бы Москва болела за любую немосковскую команду . Второе. Страна стареет. Болельщик со стажем в основном - болельщик Спартака. И само собой, в Европе чаще на слуху тот, кто чаще участвует в еврокубках . А это Зенит. Так что
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DMитрий
1738963061
Вот не зря говорят: пиз..ть не камушки ворочит! Шоколад что лично опрос проводил, статистику сводил, взвешивал объективность и рациональность ответов и т.п. А чего из Буркина Фасо не выложил!? Ответ: – Однозначно «Спартак». В России это клуб номер один, практически во всех городах знают об этой команде, - не даёт абсолютно объективного понятия об известности. Бабушка на базаре, торгующая семечками, когда-то слышала о спартаке, но только не знает точно о чём речь, - она в теме?
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Foxitkuban
1738993123
Можно хоть сто раз быть "самой народной". Какой с этого толк только...
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TIMOTHY
1738995983
Практически в любых городах знают спам ) значит не везде))
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Спартач80
1738998824
В Турции Наташи, в европе - Зенит. Кстати, по одной и той же причине...
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