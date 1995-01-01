Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Уткин – об игре Каборе в матче со «Спартаком»: «Применима присказка «насрал больше лошади»

    Видеоблогер Василий Уткин оценил игру полузащитника «Динамо» Шарля Каборе в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Больше тайма динамовцы провели в большинстве.

    «У главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова в бытность игроком и Стасом была присказка, употреблявшаяся в очевидной ситуации: «насрал больше лошади». Сегодня в классическом московском дерби это легко было бы применимо к Каборе, который в концовке три раза ошибался так же непростительно и густо, как та лошадь, если бы не несколько обстоятельств.

    Первое – «Динамо» все-таки не проиграло.

    Второе – Каборе наверняка бы доработал на удаление, если бы на 7-й минуте Владислав Безбородов показал ему честно заработанную желтую карту, так что концовочных эпизодов просто не должно было быть», – написал бывший комментатор.

    • Каборе перешел в «Динамо» летом из «Краснодара».
    • «Спартак» после матча поднялся на девятое место в таблице.
    • «Динамо» осталось восьмым.

    Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:08
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      From1945 48 минут назад

      Опять накурился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5303

      батог 1 час назад

      Вася прав на 100%.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Его ошибки нужно было использовать, но у Спартака это делать пока некому.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +614

      Taps 1 час назад

      Каборе после "Краснодара" отвратителен: на лавку.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72916
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru