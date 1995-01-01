Уткин – об игре Каборе в матче со «Спартаком»: «Применима присказка «насрал больше лошади»

Видеоблогер Василий Уткин оценил игру полузащитника «Динамо» Шарля Каборе в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Больше тайма динамовцы провели в большинстве.

«У главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова в бытность игроком и Стасом была присказка, употреблявшаяся в очевидной ситуации: «насрал больше лошади». Сегодня в классическом московском дерби это легко было бы применимо к Каборе, который в концовке три раза ошибался так же непростительно и густо, как та лошадь, если бы не несколько обстоятельств.

Первое – «Динамо» все-таки не проиграло.

Второе – Каборе наверняка бы доработал на удаление, если бы на 7-й минуте Владислав Безбородов показал ему честно заработанную желтую карту, так что концовочных эпизодов просто не должно было быть», – написал бывший комментатор.

Каборе перешел в «Динамо» летом из «Краснодара».

«Спартак» после матча поднялся на девятое место в таблице.

«Динамо» осталось восьмым.

Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи