Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sam Hendriks - статистика

#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камбур
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 20 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
22.01.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 1
16.01.2022
Спарта
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Камбур
1 : 2
19.12.2021
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Виллем II
1 : 3
10.12.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Камбур
1 : 6
04.12.2021
Витесс
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
2 : 3
26.11.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
2 : 1
21.11.2021
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 2
06.11.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
31.10.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
2 : 3
24.10.2021
Фейеноорд
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фортуна
1 : 0
16.10.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Камбур
1 : 3
03.10.2021
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Спарта
0 : 4
26.09.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
2 : 1
23.09.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Аякс
9 : 0
18.09.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Камбур
5 : 2
11.09.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Камбур
2 : 0
28.08.2021
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
ПСВ
4 : 1
21.08.2021
Камбур
58' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
1 : 2
15.08.2021
Гронинген
1' - 58'
Главные новости
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+