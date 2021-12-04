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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Витесс
Камбур - Витесс: обзор матча 04 декабря 2021
Камбур
04.12.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 6
Завершен
Витесс
41'
М. Тол
26'
С. Тронстад
30'
Л. Опенда
36'
Т. Бейтинк
49'
С. Тронстад
64'
Л. Опенда
79'
Н. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Витесс
84'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
79'
ГОЛ! 1:6!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Л. Опенда
72'
Замена
Т. Домджони
️️️️
С. Тронстад
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
72'
Замена
S. Hendriks
️️️️
Д. Якобс
72'
71'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Я. Расмуссен
64'
ГОЛ! 1:5!
Л. Опенда
59'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Т. Бейтинк
59'
Замена
П. Вруг
️️️️
Я. Гбоу
Замена
М. Гуллит
️️️️
М. Брей
56'
49'
ГОЛ! 1:4!
С. Тронстад
Пас отдал
М. Виттек
ГОЛ! 1:3!
М. Тол
Пас отдал
E. Schouten
41'
36'
ГОЛ! 0:3!
Т. Бейтинк
Пас отдал
М. Виттек
Замена
М. Тол
️️️️
М. Паулиссен
34'
30'
ГОЛ! 0:2!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Виттек
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Тронстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Витесс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
48
Найджел ван Хаверен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4-4-2
1
Стевенс
5
Шмидт
4
24
Бангура
3
МакИнтош
23
Якобс
10
Маулун
14
Брей
6
Паулиссен
17
Ульдрикис
47
Каллон
4-2-2-2
1
Хувен
2
Даса
5
Дехи
14
Расмуссен
32
Виттек
23
Базур
6
Тронстад
23
Хейсман
34
Гбоу
17
Опенда
29
Бейтинк
6
Паулиссен
3
Тол
3
Тол
6
Паулиссен
14
Брей
40
Гуллит
40
Гуллит
14
Брей
23
Якобс
19
19
23
Якобс
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
14
Расмуссен
37
Хайек
37
Хайек
14
Расмуссен
34
Гбоу
8
Вруг
8
Вруг
34
Гбоу
6
Тронстад
8
Домджони
8
Домджони
6
Тронстад
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
29
Бейтинк
8
Фредериксен
8
Фредериксен
29
Бейтинк
Остались в запасе
Камбур
Витесс
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
33
Эрик Ферстаппен
ВР
48
Найджел ван Хаверен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Ферстаппен
ВР
48
Найджел ван Хаверен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Камбур - Витесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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