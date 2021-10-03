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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - АЗ Алкмаар
Камбур - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 октября 2021
Камбур
03.10.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
1 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
72'
Р. Ульдрикис
17'
Д. де Вит
33'
О. Вейндал
60'
Й. Класи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - АЗ Алкмаар
90'
+6
Желтая карточка
З. Абухляль
Вторая желтая
А. Бангура
89'
86'
Желтая карточка
О. Вейндал
81'
Замена
А. Витри
️️️️
В. Павлидис
81'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
Желтая карточка
Д. Самбисса
79'
Замена
J. ter Heide
️️️️
К. МакИнтош
74'
ГОЛ! 1:3!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
М. Брей
72'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
И. Каллон
70'
66'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
А. Гюдмюндссон
Замена
М. Тол
️️️️
E. Schouten
62'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Т. Бур
62'
60'
ГОЛ! 0:3!
Й. Класи
Пас отдал
В. Павлидис
Желтая карточка
E. Schouten
58'
Замена
Т. Киш
️️️️
М. Паулиссен
46'
43'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
39'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
33'
ГОЛ! 0:2!
О. Вейндал
Пас отдал
Й. Карлссон
Желтая карточка
А. Бангура
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. де Вит
Пас отдал
О. Вейндал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-4-2
1
Стевенс
5
Шмидт
4
24
Бангура
3
МакИнтош
4
Худемакерс
6
Паулиссен
10
Маулун
14
Брей
19
Бур
47
Каллон
4-3-1-2
1
Виндаль
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
20
де Вит
18
Мидтсьё
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
47
Каллон
7
Самбисса
7
Самбисса
47
Каллон
4
3
Тол
3
Тол
4
3
МакИнтош
2
2
3
МакИнтош
19
Бур
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
19
Бур
6
Паулиссен
7
Киш
7
Киш
6
Паулиссен
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
14
Павлидис
16
Витри
16
Витри
14
Павлидис
80
Гюдмюндссон
26
Эвьен
26
Эвьен
80
Гюдмюндссон
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Камбур
АЗ Алкмаар
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Камбур - АЗ Алкмаар
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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