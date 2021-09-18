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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Камбур
Аякс - Камбур: обзор матча 18 сентября 2021
Аякс
18.09.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
9 : 0
Завершен
Камбур
16'
Х. Тимбер
19'
С. Бергейс
29'
Н. Мазрауи
39'
Д. Нерес
60'
Д. Тадич
64'
М. Дарами
67'
С. Аллер
76'
Данило
84'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Камбур
ГОЛ! 9:0!
Д. Нерес
Пас отдал
М. Дарами
84'
83'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Р. Маулун
82'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Т. Бур
ГОЛ! 8:0!
Данило
Пас отдал
Д. Нерес
76'
74'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
М. Брей
Замена
Данило
️️️️
С. Аллер
72'
ГОЛ! 7:0!
С. Аллер
Пас отдал
Л. Мартинес
67'
67'
Замена
Т. Киш
️️️️
И. Каллон
ГОЛ! 6:0!
М. Дарами
Пас отдал
К. Тэйлор
64'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Э. Альварес
62'
Замена
Д. Блинд
️️️️
Н. Тальяфико
62'
Замена
М. Дарами
️️️️
Д. Тадич
62'
ГОЛ! 5:0!
Д. Тадич
60'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Н. Мазрауи
46'
46'
Замена
Й. ван дер Мер
️️️️
Д. Якобс
ГОЛ! 4:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Тадич
39'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мазрауи
29'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Тадич
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Тимбер
Пас отдал
С. Бергейс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Антони
ПВ
90
Данило
ЦФ
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Тальяфико
6
Мартинес
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Нерес
22
Аллер
4-4-2
1
Стевенс
5
Шмидт
3
Тол
24
Бангура
3
МакИнтош
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
14
Брей
47
Каллон
19
Бур
10
Тадич
9
Дарами
9
Дарами
10
Тадич
3
Тальяфико
17
Блинд
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Мазрауи
4
Схюрс
4
Схюрс
3
Мазрауи
4
Альварес
24
Тэйлор
24
Тэйлор
4
Альварес
22
Аллер
90
Данило
90
Данило
22
Аллер
19
Бур
7
Самбисса
7
Самбисса
19
Бур
10
Маулун
10
Крастев
10
Крастев
10
Маулун
14
Брей
6
Паулиссен
6
Паулиссен
14
Брей
23
Якобс
22
ван дер Мер
22
ван дер Мер
23
Якобс
47
Каллон
7
Киш
7
Киш
47
Каллон
Остались в запасе
Аякс
Камбур
7
Антони
ПВ
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
7
Антони
ПВ
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
20
Мохаммед Кудус
АП
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Аякс - Камбур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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