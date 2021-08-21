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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Камбур
ПСВ - Камбур: обзор матча 21 августа 2021
ПСВ
21.08.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
4 : 1
Завершен
Камбур
17'
Д. Проппер
20'
Э. Захави
48'
Н. Мадуэке
90+4'
О. Боскальи
66'
А. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Камбур
ГОЛ! 4:1!
О. Боскальи
90'
+4
74'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
И. Каллон
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Проппер
69'
Замена
И. Сангаре
️️️️
М. ван Гинкел
69'
68'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Р. Маулун
66'
ГОЛ! 3:1!
А. Бангура
Пас отдал
И. Каллон
58'
Замена
S. Hendriks
️️️️
Т. Бур
ГОЛ! 3:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Д. Тезе
48'
Замена
Р. Томас
️️️️
М. Жуниор
48'
47'
Замена
Д. Якобс
️️️️
Т. Киш
47'
Замена
М. Тол
️️️️
К. МакИнтош
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Гакпо
46'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Захави
46'
32'
Желтая карточка
К. МакИнтош
ГОЛ! 2:0!
Э. Захави
Пас отдал
Брума
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Проппер
Пас отдал
К. Гакпо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Тамаш Киш
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
7
Давид Самбисса
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
40
Stefan Deuling
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Дроммел
4
Тезе
4
Обиспо
21
Боскальи
17
Жуниор
2
Мвене
8
ван Гинкел
24
Проппер
18
Гакпо
77
Брума
7
Захави
4-3-3
1
Стевенс
4
24
Бангура
5
Шмидт
3
МакИнтош
14
Брей
4
Худемакерс
10
Маулун
47
Каллон
19
Бур
7
Киш
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Гакпо
8
ван Гинкел
6
Сангаре
6
Сангаре
8
ван Гинкел
17
Жуниор
30
Томас
30
Томас
17
Жуниор
24
Проппер
27
Гетце
27
Гетце
24
Проппер
7
Захави
35
Вертессен
35
Вертессен
7
Захави
47
Каллон
7
Самбисса
7
Самбисса
47
Каллон
3
МакИнтош
3
Тол
3
Тол
3
МакИнтош
7
Киш
23
Якобс
23
Якобс
7
Киш
10
Маулун
6
Паулиссен
6
Паулиссен
10
Маулун
19
Бур
19
19
19
Бур
Остались в запасе
ПСВ
Камбур
30
Филипп Макс
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
40
Stefan Deuling
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
40
Stefan Deuling
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча ПСВ - Камбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
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Информация о матче
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