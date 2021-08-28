Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Твенте
Камбур - Твенте: обзор матча 28 августа 2021
Камбур
28.08.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
2 : 0
Завершен
Твенте
66'
Д. Якобс
90+1'
Д. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Твенте
ГОЛ! 2:0!
Д. Якобс
Пас отдал
Д. Самбисса
90'
+1
Замена
Д. Самбисса
️️️️
М. Брей
89'
82'
Замена
М. Угальде
️️️️
G. Troupee
82'
Замена
В. Брама
️️️️
Г. Смал
82'
Замена
Л. Эверинк
️️️️
Р. Зерруки
ГОЛ! 1:0!
Д. Якобс
Пас отдал
М. Брей
66'
62'
Замена
Й. Босх
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
62'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
М. Влап
55'
Вторая желтая
Л. Илич
50'
Желтая карточка
Л. Илич
Замена
Д. Якобс
️️️️
Т. Киш
46'
42'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
М. Худемакерс
36'
17'
Желтая карточка
Г. Смал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
7
Давид Самбисса
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
40
Stefan Deuling
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
11
Дан Ротс
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-3-3
1
Стевенс
5
Шмидт
4
24
Бангура
3
МакИнтош
14
Брей
4
Худемакерс
10
Маулун
47
Каллон
7
Киш
19
Бур
1-2-1-5
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
3
Преппер
11
Мениг
21
Илич
5
Смал
24
Остерволде
14
Брей
7
Самбисса
7
Самбисса
14
Брей
7
Киш
23
Якобс
23
Якобс
7
Киш
6
Зерруки
24
Эверинк
24
Эверинк
6
Зерруки
5
Смал
6
Брама
6
Брама
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
5
Босх
5
Босх
9
ван Вольфсвинкел
14
Влап
18
Лимниос
18
Лимниос
14
Влап
20
9
Угальде
9
Угальде
20
Остались в запасе
Камбур
Твенте
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Stefan Deuling
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Жеффри де Ланж
ВР
11
Дан Ротс
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Stefan Deuling
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
11
Дан Ротс
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Камбур - Твенте
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
Новости команд
Все
Камбур
Твенте
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Камбур» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Камбур» – «НЕК»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+