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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Камбур
АЗ Алкмаар - Камбур: обзор матча 22 января 2022
АЗ Алкмаар
22.01.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 0
Завершен
Камбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Камбур
90'
Желтая карточка
Т. Киш
85'
Замена
J. ter Heide
️️️️
Р. Маулун
74'
Замена
Т. Киш
️️️️
П. Йостен
74'
Замена
М. Тол
️️️️
К. МакИнтош
Замена
Т. Остинг
️️️️
Х. Эвьен
65'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
В. Павлидис
65'
58'
Замена
М. Брей
️️️️
Н. Додеман
58'
Замена
М. Гуллит
️️️️
С. Силла
32'
Желтая карточка
С. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
4-4-2
1
Виндаль
5
Вейндал
28
Сугавара
31
Беукема
16
Витри
18
Мидтсьё
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
21
Карлссон
14
Павлидис
3-4-1-2
1
Стевенс
3
МакИнтош
4
5
Шмидт
23
Якобс
6
Паулиссен
10
Маулун
18
Силла
7
Додеман
17
Йостен
17
Ульдрикис
14
Павлидис
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
26
Эвьен
25
Остинг
25
Остинг
26
Эвьен
3
МакИнтош
3
Тол
3
Тол
3
МакИнтош
10
Маулун
2
2
10
Маулун
18
Силла
40
Гуллит
40
Гуллит
18
Силла
7
Додеман
14
Брей
14
Брей
7
Додеман
17
Йостен
7
Киш
7
Киш
17
Йостен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Камбур
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Камбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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