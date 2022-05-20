Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yannick Brugger - статистика

#38 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адмира Ваккер
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 2
16.04.2022
Адмира Ваккер
23' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
09.04.2022
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
2 : 2
02.04.2022
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
0 : 0
19.03.2022
Адмира Ваккер
1' - 64'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
19.02.2022
ЛАСК
65' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Хартберг
1 : 1
13.02.2022
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
12.12.2021
Рапид
1' - 82'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Штурм
1 : 1
04.12.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
27.11.2021
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Зальцбург
0 : 0
20.11.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.11.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия К
3 : 3
30.10.2021
Адмира Ваккер
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
23.10.2021
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
2 : 2
16.10.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Адмира Ваккер
2 : 0
02.10.2021
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
3 : 1
26.09.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
18.09.2021
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
1 : 2
11.09.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
29.08.2021
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
3 : 0
21.08.2021
Адмира Ваккер
49' - 90'
84'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
14.08.2021
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
2 : 1
07.08.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Адмира Ваккер
4 : 0
31.07.2021
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Тироль
1 : 1
24.07.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
Видео«Новый диктатор в сборной!»: Головин и Соболев снова обменялись колкостями
17:00
4
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
2
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
2
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+