Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Matthias Ostrzolek - статистика

#84 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адмира Ваккер
21
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
1' - 74'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 2
16.04.2022
Адмира Ваккер
1' - 90'
80'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
09.04.2022
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
2 : 2
02.04.2022
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
0 : 0
19.03.2022
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Адмира Ваккер
2 : 0
12.03.2022
Рид
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.03.2022
Аустрия
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 2
26.02.2022
Адмира Ваккер
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
19.02.2022
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Хартберг
1 : 1
13.02.2022
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
12.12.2021
Рапид
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Штурм
1 : 1
04.12.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
27.11.2021
Вольфсберг
1' - 85'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Зальцбург
0 : 0
20.11.2021
Адмира Ваккер
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.11.2021
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия К
3 : 3
30.10.2021
Адмира Ваккер
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
23.10.2021
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
2 : 2
16.10.2021
Адмира Ваккер
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Адмира Ваккер
2 : 0
02.10.2021
Альтах
1' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
3 : 1
26.09.2021
Адмира Ваккер
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
18.09.2021
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
1 : 2
11.09.2021
Адмира Ваккер
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
29.08.2021
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
3 : 0
21.08.2021
Адмира Ваккер
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
14.08.2021
Зальцбург
Был в запасе
Главные новости
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
1
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
3
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
8
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+