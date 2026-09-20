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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Эюпспор
Эмре Билгин
Статистика
€ 400 тыс
Эмре Билгин - статистика
Эюпспор
26 февраля 2004 (22), Стамбул
#1 | Вратарь
188 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
8 : 0
20.09.2026
Эюпспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
30.08.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
8 : 0
20.09.2026
Эюпспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
30.08.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
0 : 1
23.08.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
1 : 0
16.08.2026
Эюпспор
Был в запасе
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