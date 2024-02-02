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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Карагюмрюк
Хатайспор - Карагюмрюк: обзор матча 02 февраля 2024
Хатайспор
02.02.2024, пятница, 17:00
Турция. Суперлига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Карагюмрюк
41'
М. Матондо
51'
К. Страндберг (П)
90+5'
М. Матондо
86'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Карагюмрюк
ГОЛ! 3:1!
М. Матондо
Пас отдал
Д. Синик
90'
+5
Замена
Д. Синик
️️️️
Р. Ривас
90'
Замена
Н. Максимович
️️️️
К. Страндберг
90'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Ф. Деле-Баширу
90'
86'
ГОЛ! 2:1!
К. Ласанья
83'
Желтая карточка
Д. Келеш
82'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Д. Бираски
81'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Л. Мерджан
Замена
А. Пармак
️️️️
Г. Саглам
75'
74'
Замена
T. Teklić
️️️️
Э. Мор
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Ж. Фернандеш
67'
57'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Роден
56'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Бертолаччи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Страндберг
51'
48'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
ГОЛ! 1:0!
М. Матондо
Пас отдал
Г. Саглам
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
88
Массанга Матондо
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
(К)
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Карагюмрюк
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
8
Мехди Буджемаа
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кардешлер
3
Килама
15
Йылмаз
88
Сертел
88
Матондо
22
Черекчи
16
Деле-Баширу
99
Ривас
61
Саглам
10
Страндберг
11
Фернандеш
2-1-3-3-1
46
Сиригу
4
Бираски
11
Чеккерини
54
Дурсун
91
Бертолаччи
7
Роден
50
Ялчин
7
Мор
9
Эйссерик
22
Мерджан
19
Дурсун
10
Страндберг
52
Максимович
52
Максимович
10
Страндберг
11
Фернандеш
8
Буджемаа
8
Буджемаа
11
Фернандеш
61
Саглам
6
Пармак
6
Пармак
61
Саглам
99
Ривас
70
Синик
70
Синик
99
Ривас
16
Деле-Баширу
9
Дадашов
9
Дадашов
16
Деле-Баширу
4
Бираски
22
Гюнтер
22
Гюнтер
4
Бираски
91
Бертолаччи
8
Фегули
8
Фегули
91
Бертолаччи
7
Мор
99
99
7
Мор
7
Роден
70
Келеш
70
Келеш
7
Роден
22
Мерджан
15
Ласанья
15
Ласанья
22
Мерджан
Остались в запасе
Хатайспор
Карагюмрюк
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Хатайспор - Карагюмрюк
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
7
Офсайды
2
0
Количество передач
294
460
Сейвы
3
0
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.9
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Omer Faruk Turtay, Turkey
Стадион:
Мерсин Стадиуму
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