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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Кайсериспор
Карагюмрюк - Кайсериспор: обзор матча 10 января 2024
Карагюмрюк
10.01.2024, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Кайсериспор
23'
М. Роден
38'
М. Роден
41'
М. Роден
52'
К. Ласанья
45+2'
А. Боа Морте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Кайсериспор
Замена
Э. Тынтыс
️️️️
Ф. Везели
88'
Замена
С. Онур
️️️️
В. Эйссерик
88'
81'
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
К. Йилмаз
76'
Замена
H. Erkip
️️️️
Г. Саздаги
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Ласанья
76'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
М. Роден
76'
Замена
А. Угур
️️️️
Д. Келеш
70'
69'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
А. Карими
68'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
57'
Желтая карточка
M. Eray Özbek
ГОЛ! 4:1!
К. Ласанья
Пас отдал
В. Эйссерик
52'
46'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Тиам
46'
Замена
M. Eray Özbek
️️️️
Я. Ака
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Боа Морте
ГОЛ! 3:0!
М. Роден
Пас отдал
В. Эйссерик
41'
ГОЛ! 2:0!
М. Роден
Пас отдал
Л. Мерджан
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Роден
Пас отдал
Г. Ялчин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
50
Гювен Ялчин
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
(К)
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
79
Яв Ака
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Карагюмрюк
96
Kerem Yandal
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
77
Аднан Угур
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Джозеф Аттама
ОП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Билгин
5
Дрешевич
34
Везели
54
Дурсун
20
Паолетти
50
Ялчин
7
Роден
70
Келеш
22
Мерджан
9
Эйссерик
15
Ласанья
3-4-2-1
25
Баязит
33
Али Калдырым
54
Кочаман
4
Коловециос
8
Йилмаз
6
Карими
9
Тиам
79
Ака
10
Боа Морте
25
Саздаги
13
Баокен
34
Везели
22
Тынтыс
22
Тынтыс
34
Везели
70
Келеш
77
Угур
77
Угур
70
Келеш
7
Роден
20
Кесгин
20
Кесгин
7
Роден
9
Эйссерик
8
Онур
8
Онур
9
Эйссерик
15
Ласанья
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Ласанья
79
Ака
16
16
79
Ака
6
Карими
55
55
6
Карими
25
Саздаги
22
22
25
Саздаги
9
Тиам
28
Дживелек
28
Дживелек
9
Тиам
8
Йилмаз
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
8
Йилмаз
Остались в запасе
Карагюмрюк
Кайсериспор
96
Kerem Yandal
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
23
Онурджан Пири
ВР
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Muhammed Arikan
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
96
Kerem Yandal
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Muhammed Arikan
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Карагюмрюк - Кайсериспор
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
357
533
Сейвы
5
8
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.7
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Burak Seker, Turkey
Стадион:
Вефа
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