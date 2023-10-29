Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Трабзонспор
Карагюмрюк - Трабзонспор: обзор матча 29 октября 2023
Карагюмрюк
29.10.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Трабзонспор
Желтая карточка
С. Стураро
90'
+4
Замена
А. Угур
️️️️
В. Эйссерик
90'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Келеш
90'
81'
Замена
Э. Дестан
️️️️
Э. Вишча
Замена
С. Стураро
️️️️
Н. Сангаре
78'
Замена
О. Шукуров
️️️️
С. Фегули
73'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Г. Ялчин
73'
69'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Т. Фонтас
69'
Замена
Э. Барди
️️️️
Б. Эздемир
58'
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
С. Фегули
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
3
Батиста Менди
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-2-3
1
Билгин
4
Бираски
11
Чеккерини
30
Сангаре
5
Дрешевич
8
Фегули
7
Роден
50
Ялчин
70
Келеш
9
Эйссерик
22
Мерджан
4-2-1-2-1
1
Чакир
8
Айдын
4
Денсвил
22
Банийя
17
Эльмали
3
Эздемир
3
Менди
33
Омюр
10
Вишча
7
Трезеге
30
Онуачу
70
Келеш
54
Дурсун
54
Дурсун
70
Келеш
9
Эйссерик
77
Угур
77
Угур
9
Эйссерик
30
Сангаре
27
Стураро
27
Стураро
30
Сангаре
8
Фегули
29
Шукуров
29
Шукуров
8
Фегули
50
Ялчин
19
Дурсун
19
Дурсун
50
Ялчин
11
Фонтас
11
Фонтас
3
Эздемир
10
Барди
10
Барди
3
Эздемир
10
Вишча
94
Дестан
94
Дестан
10
Вишча
Фонтас
19
Пепе
19
Пепе
Фонтас
Остались в запасе
Карагюмрюк
Трабзонспор
99
Furkan Beklevic
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
Остались в запасе
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Карагюмрюк - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Вефа
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Трабзонспор
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+