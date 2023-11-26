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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Карагюмрюк
Фенербахче - Карагюмрюк: обзор матча 26 ноября 2023
Фенербахче
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Карагюмрюк
48'
Д. Тадич (П)
58'
Д. Тадич
39'
Д. Келеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Карагюмрюк
Желтая карточка
С. Акайдын
90'
+6
Желтая карточка
Д. Ундер
90'
+1
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
88'
Желтая карточка
Д. Тадич
87'
81'
Желтая карточка
И. Дрешевич
78'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Келеш
78'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Роден
77'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Д. Бираски
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
74'
Замена
Д. Ундер
️️️️
И. Кахведжи
74'
69'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
С. Шиманьски
68'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Шиманьски
58'
56'
Желтая карточка
Л. Мерджан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
48'
47'
Желтая карточка
М. Дитуро
Желтая карточка
М. Креспо
45'
+2
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Келеш
Пас отдал
Р. Мендес
34'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-4-2-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Акайдын
24
Остерволде
24
Кадиоглу
19
Креспо
17
Кахведжи
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
3-1-2-3-1
1
Дитуро
5
Дрешевич
11
Чеккерини
4
Бираски
8
Фегули
7
Роден
50
Ялчин
22
Мерджан
9
Эйссерик
70
Келеш
20
Мендес
17
Кахведжи
7
Ундер
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
4
Бираски
30
Сангаре
30
Сангаре
4
Бираски
8
Фегули
27
Стураро
27
Стураро
8
Фегули
7
Роден
19
Дурсун
19
Дурсун
7
Роден
70
Келеш
15
Ласанья
15
Ласанья
70
Келеш
Остались в запасе
Фенербахче
Карагюмрюк
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Фенербахче - Карагюмрюк
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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