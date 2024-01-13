Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Карагюмрюк
Бешикташ - Карагюмрюк: обзор матча 13 января 2024
Бешикташ
13.01.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Карагюмрюк
62'
С. Кылыксой
65'
М. Рашица
90+2'
Ж. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Карагюмрюк
ГОЛ! 3:0!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
А. Ребич
90'
+2
90'
Замена
А. Угур
️️️️
В. Эйссерик
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
84'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
81'
Замена
А. Ребич
️️️️
С. Кылыксой
81'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Тосун
76'
76'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Д. Курбелис
76'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Д. Келеш
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Рашица
75'
68'
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Ласанья
ГОЛ! 2:0!
М. Рашица
Пас отдал
Д. Тосун
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Кылыксой
62'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
40'
Желтая карточка
Э. Тикназ
25'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Хаджиахметович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Дженк Тосун
(К)
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
2-4-2-2
34
Гюнок
17
Мерас
5
Санук
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
48
Учан
6
Булут
19
Зайнутдинов
7
Рашица
23
Тосун
90
Кылыксой
2-1-3-3-1
1
Билгин
5
Дрешевич
4
Бираски
54
Дурсун
6
Курбелис
7
Роден
50
Ялчин
22
Мерджан
9
Эйссерик
70
Келеш
15
Ласанья
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
8
Хаджиахметович
34
Тикназ
34
Тикназ
8
Хаджиахметович
7
Рашица
18
Геззаль
18
Геззаль
7
Рашица
90
Кылыксой
9
Ребич
9
Ребич
90
Кылыксой
23
Тосун
11
Мюлека
11
Мюлека
23
Тосун
6
Курбелис
20
Паолетти
20
Паолетти
6
Курбелис
9
Эйссерик
77
Угур
77
Угур
9
Эйссерик
70
Келеш
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
70
Келеш
15
Ласанья
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Ласанья
Остались в запасе
Бешикташ
Карагюмрюк
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Бешикташ - Карагюмрюк
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
9
Количество передач
358
451
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.38
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Mert Guzenge, Turkey
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Карагюмрюк
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+