Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Бешикташ
Карагюмрюк - Бешикташ: обзор матча 14 августа 2023
Карагюмрюк
14.08.2023, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
85'
Ж. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Бешикташ
Желтая карточка
С. Дурсун
90'
+1
88'
Замена
Ж. Онана
️️️️
В. Абубакар
88'
Замена
Д. Амарти
️️️️
С. Учан
Замена
С. Онур
️️️️
М. Роден
87'
Замена
О. Шукуров
️️️️
А. Угур
87'
85'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
О. Булут
77'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
А. Хаджиахметович
Замена
А. Лоуренс
️️️️
Д. Келеш
74'
Желтая карточка
И. Дрешевич
69'
Замена
Р. Мендес
️️️️
А. Льяич
63'
62'
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Мюлека
Желтая карточка
Ф. Везели
54'
48'
Пенальти не реализован!
В. Абубакар
35'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Желтая карточка
Л. Мерджан
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Александр Станоевич
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
29
Отабек Шукуров
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Самед Онур
АП
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-3
1
Дитуро
5
Дрешевич
22
Банийя
34
Везели
8
Фегули
54
Дурсун
7
Роден
77
Угур
70
Келеш
22
Мерджан
22
Льяич
3-5-2
34
Гюнок
19
Розье
25
Колли
26
Масуаку
6
Булут
8
Хаджиахметович
48
Учан
20
Уйсал
83
Фернандеш
9
Абубакар
11
Мюлека
77
Угур
29
Шукуров
29
Шукуров
77
Угур
70
Келеш
6
Лоуренс
6
Лоуренс
70
Келеш
7
Роден
8
Онур
8
Онур
7
Роден
22
Льяич
20
Мендес
20
Мендес
22
Льяич
11
Мюлека
9
Ребич
9
Ребич
11
Мюлека
48
Учан
12
Амарти
12
Амарти
48
Учан
9
Абубакар
14
Онана
14
Онана
9
Абубакар
8
Хаджиахметович
90
Кылыксой
90
Кылыксой
8
Хаджиахметович
Остались в запасе
Карагюмрюк
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Карагюмрюк - Бешикташ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+