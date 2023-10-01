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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Касымпаша
Карагюмрюк - Касымпаша: обзор матча 01 октября 2023
Карагюмрюк
01.10.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Касымпаша
43'
Ф. Чеккерини
89'
К. Винк (АГ)
3'
Ф. Чеккерини (АГ)
6'
А. Кара
34'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Касымпаша
90'
+1
Замена
Х. Эмре Йесилюрт
️️️️
Ж. Нгой
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
К. Винк
89'
86'
Желтая карточка
К. Омеруо
Желтая карточка
К. Атакан Кесгин
84'
84'
Желтая карточка
E. Çetinkaya
Желтая карточка
Д. Бираски
81'
Замена
С. Стураро
️️️️
О. Шукуров
78'
Замена
Б. Дарри
️️️️
Г. Ялчин
78'
69'
Замена
Д. Саддики
️️️️
С. Чифтпинар
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Ф. Везели
62'
58'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Х. Хайрадинович
57'
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
А. Гомис
Замена
В. Эйссерик
️️️️
М. Роден
46'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Чеккерини
Пас отдал
Л. Мерджан
43'
34'
ГОЛ! 0:3!
А. Кара
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Д. Келеш
32'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
10'
6'
ГОЛ! 0:2!
А. Кара
Пас отдал
А. Гомис
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Чеккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
50
Гювен Ялчин
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
11
Айрон Гомис
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Дитуро
34
Везели
4
Бираски
11
Чеккерини
8
Фегули
50
Ялчин
29
Шукуров
7
Роден
70
Келеш
22
Мерджан
19
Дурсун
3-2-2-2
1
5
Чифтпинар
58
Озкан
18
Гюль
4
Омеруо
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Нгой
11
Гомис
70
Келеш
30
Сангаре
30
Сангаре
70
Келеш
34
Везели
20
Кесгин
20
Кесгин
34
Везели
29
Шукуров
27
Стураро
27
Стураро
29
Шукуров
7
Роден
9
Эйссерик
9
Эйссерик
7
Роден
50
Ялчин
11
Дарри
11
Дарри
50
Ялчин
5
Чифтпинар
17
Саддики
17
Саддики
5
Чифтпинар
7
Нгой
80
Йесилюрт
80
Йесилюрт
7
Нгой
10
Хайрадинович
22
Бастьен
22
Бастьен
10
Хайрадинович
11
Гомис
80
80
11
Гомис
Остались в запасе
Карагюмрюк
Касымпаша
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Карагюмрюк - Касымпаша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
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