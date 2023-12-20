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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Карагюмрюк
Галатасарай - Карагюмрюк: обзор матча 20 декабря 2023
Галатасарай
20.12.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Карагюмрюк
40'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Карагюмрюк
87'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Ф. Везели
87'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
С. Фегули
85'
Желтая карточка
Ф. Паолетти
Замена
К. Айхан
️️️️
Л. Торрейра
82'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Актюркоглу
82'
77'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Келеш
Желтая карточка
Б. Йилмаз
73'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
К. Демирбай
71'
Замена
Тете
️️️️
Х. Зиеш
71'
Желтая карточка
Л. Торрейра
69'
65'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
В. Эйссерик
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Д. Мертенс
61'
45'
Желтая карточка
Р. Мендес
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
40'
Желтая карточка
Х. Зиеш
26'
12'
Желтая карточка
М. Роден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
(К)
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Эюп Айдын
ЦП
11
Тете
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-1-1-3-2
19
Гювенк
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
26
Демирбай
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
22
Зиеш
9
Икарди
10
Мертенс
3-1-1-3-2
1
Билгин
5
Дрешевич
34
Везели
4
Бираски
8
Фегули
7
Роден
22
Мерджан
9
Эйссерик
70
Келеш
15
Ласанья
20
Мендес
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
26
Демирбай
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
26
Демирбай
7
Актюркоглу
10
Заа
10
Заа
7
Актюркоглу
22
Зиеш
11
Тете
11
Тете
22
Зиеш
10
Мертенс
94
Бакамбу
94
Бакамбу
10
Мертенс
34
Везели
30
Сангаре
30
Сангаре
34
Везели
9
Эйссерик
20
Паолетти
20
Паолетти
9
Эйссерик
8
Фегули
6
Лоуренс
6
Лоуренс
8
Фегули
70
Келеш
19
Дурсун
19
Дурсун
70
Келеш
Остались в запасе
Галатасарай
Карагюмрюк
24
Янкат Йылмаз
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Галатасарай - Карагюмрюк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Рамс Парк
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