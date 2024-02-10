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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Пендикспор
Карагюмрюк - Пендикспор: обзор матча 10 февраля 2024
Карагюмрюк
10.02.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Пендикспор
31'
Э. Мор
76'
Г. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Пендикспор
Замена
К. Ласанья
️️️️
Г. Ялчин
83'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
М. Роден
83'
ГОЛ! 2:0!
Г. Ялчин
Пас отдал
В. Эйссерик
76'
73'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
С. Асан
Замена
Д. Курбелис
️️️️
А. Бертолаччи
68'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Э. Мор
68'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
59'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
С. Дурсун
57'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мор
Пас отдал
В. Эйссерик
31'
20'
Замена
Л. Каппел
️️️️
У. Найир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
50
Гювен Ялчин
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
23
Велинтон
(К)
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
58
Gökcan Kaya
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
22
Erdem Çalık
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
2-1-3-3-1
46
Сиригу
30
Сангаре
4
Бираски
54
Дурсун
50
Ялчин
7
Роден
91
Бертолаччи
70
Келеш
22
Мерджан
7
Мор
9
Эйссерик
4-1-4-1
1
Канполат
5
Рассул
6
Секейра
23
Велинтон
33
Озтюрк
61
Асан
18
Мидтсьё
21
9
Тиам
58
14
Найир
54
Дурсун
11
Чеккерини
11
Чеккерини
54
Дурсун
7
Роден
20
Паолетти
20
Паолетти
7
Роден
91
Бертолаччи
6
Курбелис
6
Курбелис
91
Бертолаччи
50
Ялчин
15
Ласанья
15
Ласанья
50
Ялчин
7
Мор
20
Мендес
20
Мендес
7
Мор
61
Асан
8
Чекичи
8
Чекичи
61
Асан
14
Найир
7
Каппел
7
Каппел
14
Найир
Остались в запасе
Карагюмрюк
Пендикспор
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Tonio Teklić
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
22
Erdem Çalık
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Tonio Teklić
ЦП
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
22
Erdem Çalık
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Карагюмрюк - Пендикспор
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
11
17
Офсайды
5
1
Количество передач
454
324
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
67
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.42
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Вефа
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