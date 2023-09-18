Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Хатайспор
Карагюмрюк - Хатайспор: обзор матча 18 сентября 2023
Карагюмрюк
18.09.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Хатайспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Хатайспор
90'
+9
Желтая карточка
Э. Кардешлер
90'
+3
Замена
А. Ходжич
️️️️
Г. Абурджания
82'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
О. Матур
82'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Д. Ламкель Зе
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Стураро
82'
73'
Пенальти не реализован!
Д. Ламкель Зе
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
С. Дурсун
67'
Замена
О. Шукуров
️️️️
А. Угур
67'
64'
Замена
Р. Ривас
️️️️
К. Страндберг
63'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Ж. Фернандеш
Желтая карточка
Р. Мендес
62'
Желтая карточка
С. Стураро
59'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
М. Роден
56'
45'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
7
Маркус Роден
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
88
Массанга Матондо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
61
Геркем Саглам
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
3-3-1-3
1
Дитуро
4
Бираски
34
Везели
11
Чеккерини
7
Роден
27
Стураро
77
Угур
22
Мерджан
15
Ласанья
19
Дурсун
20
Мендес
3-5-1-1
1
Кардешлер
3
Килама
31
Матур
86
Бекароглу
22
Черекчи
16
Деле-Баширу
88
Матондо
10
Страндберг
8
Абурджания
60
Ламкель Зе
11
Фернандеш
27
Стураро
8
Фегули
8
Фегули
27
Стураро
19
Дурсун
20
Паолетти
20
Паолетти
19
Дурсун
77
Угур
29
Шукуров
29
Шукуров
77
Угур
7
Роден
50
Ялчин
50
Ялчин
7
Роден
31
Матур
13
Гулам
13
Гулам
31
Матур
8
Абурджания
18
Ходжич
18
Ходжич
8
Абурджания
60
Ламкель Зе
61
Саглам
61
Саглам
60
Ламкель Зе
11
Фернандеш
9
Дадашов
9
Дадашов
11
Фернандеш
10
Страндберг
99
Ривас
99
Ривас
10
Страндберг
Остались в запасе
Карагюмрюк
Хатайспор
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
12
Висар Бекай
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Карагюмрюк - Хатайспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Хатайспор
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+