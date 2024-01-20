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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир: обзор матча 20 января 2024
Карагюмрюк
20.01.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
88'
С. Дурсун
45'
Ф. Паолетти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
В. Эйссерик
90'
+5
90'
+1
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
Замена
А. Лоуренс
️️️️
Г. Ялчин
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Дурсун
Пас отдал
В. Эйссерик
88'
86'
Замена
М. Текдемир
️️️️
О. Эргюн
Замена
Д. Келеш
️️️️
С. Дурсун
79'
Замена
Э. Тынтыс
️️️️
А. Бертолаччи
79'
Вторая желтая
Д. Бираски
76'
Желтая карточка
Д. Бираски
74'
72'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
О. Али Саинер
72'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Ж. Фигейредо
Замена
К. Ласанья
️️️️
T. Teklić
61'
58'
Желтая карточка
Д. Тюрук
56'
Желтая карточка
Ж. Опоку
Замена
Д. Бираски
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Паолетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
46
Сальваторе Сиригу
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Самед Онур
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
2-1-4-2-1
46
Сиригу
34
Везели
11
Чеккерини
54
Дурсун
91
Бертолаччи
99
50
Ялчин
6
Курбелис
9
Эйссерик
22
Мерджан
19
Дурсун
3-3-2-2
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
42
Саинер
15
Дюбуа
4
Эргюн
3
Опоку
9
Тюрук
19
Озкан
9
Пентек
25
Фигейредо
91
Бертолаччи
22
Тынтыс
22
Тынтыс
91
Бертолаччи
11
Чеккерини
4
Бираски
4
Бираски
11
Чеккерини
50
Ялчин
6
Лоуренс
6
Лоуренс
50
Ялчин
19
Дурсун
70
Келеш
70
Келеш
19
Дурсун
99
15
Ласанья
15
Ласанья
99
4
Эргюн
21
Текдемир
21
Текдемир
4
Эргюн
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
42
Саинер
6
Ильхан
6
Ильхан
42
Саинер
25
Фигейредо
19
Кени
19
Кени
25
Фигейредо
Остались в запасе
Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
1
Эмре Билгин
ВР
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
13
Офсайды
0
3
Количество передач
361
455
Сейвы
7
5
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.66
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
Вефа
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