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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк: обзор матча 20 августа 2023
Истанбул Башакшехир
20.08.2023, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Карагюмрюк
6'
Р. Мендес
30'
А. Угур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
90'
+4
Желтая карточка
С. Дурсун
90'
Желтая карточка
О. Шукуров
87'
Замена
Б. Дарри
️️️️
Д. Келеш
87'
Замена
С. Онур
️️️️
А. Угур
Желтая карточка
Д. Пелкас
85'
Замена
Э. Барлык
️️️️
Д. Алексич
82'
71'
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Роден
62'
Замена
О. Шукуров
️️️️
Р. Мендес
61'
Желтая карточка
М. Роден
61'
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Ласанья
Замена
К. Сертел
️️️️
Ш. Озбайраклы
46'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Э. Карцев
39'
38'
Желтая карточка
Р. Мендес
Желтая карточка
С. Гюрлер
32'
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Угур
Желтая карточка
Э. Карцев
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мендес
Пас отдал
М. Роден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
24
Eren Karaagac
ЦЗ
85
Mohamed Fofana
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Самед Онур
АП
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
3-3-3-1
16
Зенгезер
6
Лима
3
Дуарте
32
Ие
9
Алексич
36
Карцев
2
Озбайраклы
7
Гюрлер
10
Пелкас
19
Озкан
9
Пентек
3-1-2-2-2
1
Дитуро
5
Дрешевич
11
Чеккерини
34
Везели
8
Фегули
7
Роден
77
Угур
22
Мерджан
70
Келеш
20
Мендес
15
Ласанья
2
Озбайраклы
88
Сертел
88
Сертел
2
Озбайраклы
9
Алексич
29
Барлык
29
Барлык
9
Алексич
36
Карцев
19
Кени
19
Кени
36
Карцев
15
Ласанья
54
Дурсун
54
Дурсун
15
Ласанья
20
Мендес
29
Шукуров
29
Шукуров
20
Мендес
7
Роден
22
Льяич
22
Льяич
7
Роден
77
Угур
8
Онур
8
Онур
77
Угур
70
Келеш
11
Дарри
11
Дарри
70
Келеш
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
24
Eren Karaagac
ЦЗ
85
Mohamed Fofana
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
24
Eren Karaagac
ЦЗ
85
Mohamed Fofana
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
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1 : 2
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