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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Карагюмрюк
Пендикспор - Карагюмрюк: обзор матча 23 сентября 2023
Пендикспор
23.09.2023, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Карагюмрюк
45+2'
О. Ромеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Карагюмрюк
75'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
G. Kaya
️️️️
А. Лусамба
74'
74'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
К. Атакан Кесгин
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Э. Чекичи
65'
61'
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Ласанья
61'
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Стураро
46'
Замена
Д. Келеш
️️️️
Г. Ялчин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Ромеро
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-1-4-2
1
Канполат
23
Велинтон
6
Секейра
20
61
Асан
10
Ромеро
18
Мидтсьё
11
Лусамба
4
8
Чекичи
34
Тюрам
3-4-1-2
1
Дитуро
34
Везели
4
Бираски
11
Чеккерини
27
Стураро
50
Ялчин
29
Шукуров
20
Кесгин
22
Мерджан
15
Ласанья
20
Мендес
11
Лусамба
58
58
11
Лусамба
8
Чекичи
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Чекичи
11
Чеккерини
5
Дрешевич
5
Дрешевич
11
Чеккерини
27
Стураро
8
Фегули
8
Фегули
27
Стураро
20
Кесгин
9
Эйссерик
9
Эйссерик
20
Кесгин
50
Ялчин
70
Келеш
70
Келеш
50
Ялчин
15
Ласанья
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Ласанья
Остались в запасе
Пендикспор
Карагюмрюк
35
Burak Öğür
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
1
Эмре Билгин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
11
Браим Дарри
ЛВ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
11
Браим Дарри
ЛВ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Пендикспор - Карагюмрюк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
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