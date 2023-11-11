Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Сивасспор
Карагюмрюк - Сивасспор: обзор матча 11 ноября 2023
Карагюмрюк
11.11.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Сивасспор
42'
В. Эйссерик
79'
Г. Ялчин
86'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Сивасспор
ГОЛ! 3:0!
С. Дурсун
Пас отдал
Д. Келеш
86'
Замена
А. Угур
️️️️
В. Эйссерик
84'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Г. Ялчин
84'
ГОЛ! 2:0!
Г. Ялчин
Пас отдал
О. Шукуров
79'
77'
Замена
А. Пармак
️️️️
Ю. Эмре Конак
77'
Замена
Р. Квет
️️️️
С. Саис
Замена
Р. Мендес
️️️️
Н. Сангаре
73'
Замена
О. Шукуров
️️️️
С. Фегули
73'
Желтая карточка
Л. Мерджан
72'
70'
Желтая карточка
Ю. Эмре Конак
57'
Замена
С. Камара
️️️️
Д. Османпаша
57'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Ж. Родригес
Желтая карточка
Д. Келеш
56'
Замена
Ф. Везели
️️️️
Ф. Чеккерини
56'
46'
Замена
Р. Манай
️️️️
Б. Койта
45'
+1
Желтая карточка
З. Эрдал
ГОЛ! 1:0!
В. Эйссерик
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
50
Гювен Ялчин
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
76
Eren Kaya
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-1-2-3
1
Билгин
4
Бираски
11
Чеккерини
30
Сангаре
5
Дрешевич
8
Фегули
50
Ялчин
7
Роден
70
Келеш
22
Мерджан
9
Эйссерик
4-3-3
35
Вурал
23
Окюмюш
88
Османпаша
3
Чифтци
2
Аппиндангойе
26
Конак
17
Бассан
8
Харисис
7
Родригес
14
Саис
55
Койта
11
Чеккерини
34
Везели
34
Везели
11
Чеккерини
8
Фегули
29
Шукуров
29
Шукуров
8
Фегули
9
Эйссерик
77
Угур
77
Угур
9
Эйссерик
30
Сангаре
20
Мендес
20
Мендес
30
Сангаре
50
Ялчин
19
Дурсун
19
Дурсун
50
Ялчин
88
Османпаша
14
Камара
14
Камара
88
Османпаша
14
Саис
16
Квет
16
Квет
14
Саис
26
Конак
6
Пармак
6
Пармак
26
Конак
7
Родригес
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Родригес
55
Койта
7
Манай
7
Манай
55
Койта
Остались в запасе
Карагюмрюк
Сивасспор
1
Матиас Дитуро
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Карагюмрюк - Сивасспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Murat Erdogan, Turkey
Стадион:
Вефа
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Сивасспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+