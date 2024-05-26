Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джебраил Карайел - статистика

Завершил карьеру
15 августа 1994 (32)
#90 | Защитник
176 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Коньяспор
1 : 3
26.05.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
2 : 2
18.05.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Коньяспор
3 : 0
12.05.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
0 : 0
06.05.2024
Фенербахче
67' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 0
27.04.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
0 : 2
20.04.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
0 : 2
13.04.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
1 : 3
03.04.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
19.02.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
7 : 1
10.01.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
3 : 0
07.01.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Коньяспор
2 : 0
24.12.2023
Кайсериспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Самсунспор
1 : 1
21.12.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 1
11.12.2023
Сивасспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
2 : 2
02.12.2023
Коньяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
2 : 0
25.11.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
2 : 1
10.11.2023
Коньяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
1 : 1
05.11.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
3 : 0
28.10.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
3 : 1
08.10.2023
Коньяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 2
01.10.2023
Бешикташ
82' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Анкарагюджю
1 : 1
24.09.2023
Коньяспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 2
16.09.2023
Ризеспор
66' - 90'
90'
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
1
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
1
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+