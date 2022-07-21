Джебраил Карайел - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Джебраил
|Фамилия
|Карайел
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Джебраил
|Фамилия
|Карайел
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -46'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|43'
|04.08.2022
|85' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|28.07.2022
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)