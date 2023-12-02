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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Коньяспор
Аланьяспор - Коньяспор: обзор матча 02 декабря 2023
Аланьяспор
02.12.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Коньяспор
28'
С. Кордова
39'
Ж. Новейш (П)
32'
А. Чикелдэу
52'
Р. Мурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Коньяспор
90'
+1
Желтая карточка
M. Moreno
88'
Замена
Я. Субаши
️️️️
С. Цикалеши
88'
Замена
У. Язгили
️️️️
А. Чикелдэу
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Э. Караджа
84'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ричард
76'
75'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
О. Улджын
Желтая карточка
Ричард
66'
65'
Замена
Л. Прип
️️️️
Р. Мурич
Замена
К. Эдуардо
️️️️
С. Кордова
58'
52'
ГОЛ! 2:2!
Р. Мурич
46'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
Желтая карточка
Ж. Новейш
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Новейш
39'
38'
Желтая карточка
С. Дикмен
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Чикелдэу
ГОЛ! 1:0!
С. Кордова
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
7
Marlos Moreno
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
14
Metehan Mert
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Карагез
45
Аугушту
3
Лима
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
77
Систо
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
16
Кордова
4-1-3-2
13
Бернардони
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
35
Улджын
7
6
Дикмен
20
Чикелдэу
11
Мурич
17
Цикалеши
25
Ричард
8
Фер
8
Фер
25
Ричард
16
Кордова
96
Эдуардо
96
Эдуардо
16
Кордова
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
17
Цикалеши
3
Субаши
3
Субаши
17
Цикалеши
20
Чикелдэу
5
Язгили
5
Язгили
20
Чикелдэу
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
35
Улджын
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
35
Улджын
11
Мурич
18
Прип
18
Прип
11
Мурич
Остались в запасе
Аланьяспор
Коньяспор
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Дениз Эртас
ВР
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Коньяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Burak Pakkan, Turkey
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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