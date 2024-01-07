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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Коньяспор
Галатасарай - Коньяспор: обзор матча 07 января 2024
Галатасарай
07.01.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Коньяспор
63'
А. Бартакжи
90'
В. Заа
90+3'
А. Бартакжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Коньяспор
ГОЛ! 3:0!
А. Бартакжи
90'
+3
Замена
А. Турап Бюльбюль
️️️️
К. Демирбай
90'
+3
90'
+1
Замена
N. Rak
️️️️
Ф. Кальво
90'
+1
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Дикмен
ГОЛ! 2:0!
В. Заа
90'
Замена
К. Караташ
️️️️
К. Актюркоглу
85'
83'
Замена
Э. Гедикли
️️️️
А. Чикелдэу
Желтая карточка
К. Айхан
81'
Желтая карточка
Б. Йилмаз
79'
74'
Замена
А. Огуз
️️️️
О. Улджын
74'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Л. Прип
Замена
Тете
️️️️
Д. Мертенс
71'
63'
Желтая карточка
Ф. Кальво
ГОЛ! 1:0!
А. Бартакжи
Пас отдал
К. Демирбай
63'
62'
Желтая карточка
А. Демирбаг
51'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Желтая карточка
А. Бартакжи
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
11
Тете
ПВ
56
Баран Демироглу
ЦФ
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
3-2-3-2
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
25
Нельссон
26
Демирбай
22
Н'Домбеле
10
Заа
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
28
Дервисоглу
10
Мертенс
4-1-3-1-1
1
Эртас
5
Язгили
5
Кальво
4
Демирбаг
12
Гильерме
35
Улджын
6
Дикмен
7
20
Чикелдэу
18
Прип
7
Оливейра
7
Актюркоглу
88
Караташ
88
Караташ
7
Актюркоглу
26
Демирбай
81
Бюльбюль
81
Бюльбюль
26
Демирбай
10
Мертенс
11
Тете
11
Тете
10
Мертенс
35
Улджын
2
Огуз
2
Огуз
35
Улджын
5
Кальво
32
32
5
Кальво
6
Дикмен
10
Малли
10
Малли
6
Дикмен
18
Прип
11
Мурич
11
Мурич
18
Прип
20
Чикелдэу
9
Гедикли
9
Гедикли
20
Чикелдэу
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
3
3
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
13
3
Нарушения
20
14
Офсайды
1
2
Количество передач
485
263
Сейвы
5
7
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
2.62
0.55
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Рамс Парк
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