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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Пендикспор
Коньяспор - Пендикспор: обзор матча 21 октября 2023
Коньяспор
21.10.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Пендикспор
49'
M. Moreno
64'
Э. Ярдимчи
89'
A. Diaby
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Пендикспор
90'
+3
Замена
С. Асан
️️️️
E. ÃzgenÃ§
89'
ГОЛ! 1:2!
A. Diaby
81'
Желтая карточка
E. ÃzgenÃ§
78'
Желтая карточка
G. Kaya
74'
Замена
G. Kaya
️️️️
Х. Акбунар
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Л. Прип
69'
Замена
Г. Торе
️️️️
С. Дикмен
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ярдимчи
Замена
Б. Пас
️️️️
С. Н'Зонзи
61'
Замена
О. Улджын
️️️️
А. Чикелдэу
61'
59'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
А. Хассан
59'
Замена
A. Diaby
️️️️
Э. Чекичи
Желтая карточка
А. Огуз
57'
ГОЛ! 1:0!
M. Moreno
49'
46'
Замена
А. Лусамба
️️️️
О. Ромеро
31'
Желтая карточка
Х. Акбунар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
4-4-1-1
13
Бернардони
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
15
Н'Зонзи
18
Прип
17
Цикалеши
4-3-1-2
1
Канполат
23
Велинтон
6
Секейра
22
20
4
12
Акдаг
10
Ромеро
7
Акбунар
19
Хассан
8
Чекичи
20
Чикелдэу
35
Улджын
35
Улджын
20
Чикелдэу
15
Н'Зонзи
8
Пас
8
Пас
15
Н'Зонзи
6
Дикмен
30
Торе
30
Торе
6
Дикмен
18
Прип
7
Оливейра
7
Оливейра
18
Прип
22
61
Асан
61
Асан
22
8
Чекичи
21
21
8
Чекичи
10
Ромеро
11
Лусамба
11
Лусамба
10
Ромеро
7
Акбунар
58
58
7
Акбунар
19
Хассан
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
19
Хассан
Остались в запасе
Коньяспор
Пендикспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Коньяспор - Пендикспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
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1 : 2
28.04.2024
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