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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Бешикташ
Коньяспор - Бешикташ: обзор матча 01 октября 2023
Коньяспор
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
45+1'
У. Язгили (АГ)
63'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Бешикташ
82'
Замена
О. Булут
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
Ю. Малли
️️️️
M. Moreno
82'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
82'
76'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Мюлека
76'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Хаджиахметович
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
С. Дикмен
66'
Замена
Э. Гедикли
️️️️
Н. Оливейра
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
В. Абубакар
Пас отдал
Р. Геззаль
59'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Масуаку
59'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Рашица
Вторая желтая
О. Улджын
55'
Желтая карточка
О. Улджын
55'
53'
Желтая карточка
А. Масуаку
Замена
Л. Прип
️️️️
У. Язгили
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Язгили
41'
Желтая карточка
Д. Амарти
17'
Желтая карточка
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-3-1
13
Бернардони
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
12
Гильерме
35
Улджын
5
Язгили
15
Н'Зонзи
6
Дикмен
7
7
Оливейра
4-2-2-2
30
Дестаноглу
19
Розье
25
Колли
12
Амарти
26
Масуаку
48
Учан
8
Хаджиахметович
7
Рашица
19
Зайнутдинов
11
Мюлека
9
Абубакар
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
6
Дикмен
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
6
Дикмен
7
10
Малли
10
Малли
7
5
Язгили
18
Прип
18
Прип
5
Язгили
7
Оливейра
9
Гедикли
9
Гедикли
7
Оливейра
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Хаджиахметович
26
Масуаку
34
Тикназ
34
Тикназ
26
Масуаку
7
Рашица
18
Геззаль
18
Геззаль
7
Рашица
19
Зайнутдинов
6
Булут
6
Булут
19
Зайнутдинов
11
Мюлека
23
Тосун
23
Тосун
11
Мюлека
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
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01.11.2026
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