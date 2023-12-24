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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Кайсериспор
Коньяспор - Кайсериспор: обзор матча 24 декабря 2023
Коньяспор
24.12.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
50'
С. Цикалеши (П)
63'
С. Цикалеши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Кайсериспор
90'
+7
Желтая карточка
Г. Саздаги
Замена
N. Rak
️️️️
У. Язгили
90'
+2
Замена
Я. Субаши
️️️️
M. Moreno
88'
Замена
Д. Карайел
️️️️
Л. Прип
88'
85'
Замена
M. Eray Özbek
️️️️
К. Йилмаз
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
А. Чикелдэу
82'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Цикалеши
81'
Желтая карточка
О. Улджын
77'
76'
Желтая карточка
К. Йилмаз
72'
Замена
К. Манэ
️️️️
Р. Дживелек
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Цикалеши
63'
59'
Замена
С. Баокен
️️️️
А. Боа Морте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Цикалеши
50'
47'
Желтая карточка
Б. Баязит
40'
Желтая карточка
А. Карими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
7
Marlos Moreno
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Али Карими
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бернардони
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
5
Язгили
35
Улджын
7
6
Дикмен
20
Чикелдэу
18
Прип
17
Цикалеши
2-1-3-3-1
25
Баязит
5
Хосейни
33
Али Калдырым
3
Аттама
9
Тиам
8
Йилмаз
6
Карими
10
Боа Морте
28
Дживелек
25
Саздаги
20
Кардозу
7
3
Субаши
3
Субаши
7
18
Прип
90
Карайел
90
Карайел
18
Прип
20
Чикелдэу
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
20
Чикелдэу
5
Язгили
32
32
5
Язгили
17
Цикалеши
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Цикалеши
8
Йилмаз
16
16
8
Йилмаз
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
10
Боа Морте
13
Баокен
13
Баокен
10
Боа Морте
Остались в запасе
Коньяспор
Кайсериспор
1
Дениз Эртас
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Коньяспор - Кайсериспор
1
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
19
Офсайды
2
1
Количество передач
273
422
Сейвы
4
2
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.06
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
Конья
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