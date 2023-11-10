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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Коньяспор
Трабзонспор - Коньяспор: обзор матча 10 ноября 2023
Трабзонспор
10.11.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
59'
П. Онуачу
85'
П. Онуачу
77'
Л. Прип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Коньяспор
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Кальво
90'
+5
Желтая карточка
С. Дикмен
Желтая карточка
П. Онуачу
90'
+1
90'
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Чикелдэу
90'
Замена
Д. Карайел
️️️️
У. Язгили
Замена
Ф. Бенкович
️️️️
М. Айдын
90'
ГОЛ! 2:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Э. Дестан
85'
Замена
Э. Дестан
️️️️
Р. Банийя
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
Л. Прип
Пас отдал
Н. Оливейра
75'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Огуз
71'
Желтая карточка
А. Демирбаг
Замена
Трезеге
️️️️
Э. Вишча
68'
67'
Замена
Л. Прип
️️️️
Р. Мурич
67'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Цикалеши
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
59'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Б. Эздемир
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
(К)
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
8
Бруну Пас
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Чакир
8
Айдын
22
Банийя
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
3
Менди
3
Эздемир
33
Омюр
10
Вишча
30
Онуачу
19
Пепе
3-2-3-2
13
Бернардони
5
Кальво
5
Язгили
2
Огуз
4
Демирбаг
3
Субаши
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
17
Цикалеши
11
Мурич
8
Айдын
32
Бенкович
32
Бенкович
8
Айдын
3
Эздемир
9
Бакасетас
9
Бакасетас
3
Эздемир
10
Вишча
7
Трезеге
7
Трезеге
10
Вишча
22
Банийя
94
Дестан
94
Дестан
22
Банийя
5
Язгили
90
Карайел
90
Карайел
5
Язгили
2
Огуз
8
Пас
8
Пас
2
Огуз
20
Чикелдэу
10
Малли
10
Малли
20
Чикелдэу
11
Мурич
18
Прип
18
Прип
11
Мурич
17
Цикалеши
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Цикалеши
Остались в запасе
Трабзонспор
Коньяспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Дениз Эртас
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Коньяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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