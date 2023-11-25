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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Касымпаша
Коньяспор - Касымпаша: обзор матча 25 ноября 2023
Коньяспор
25.11.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Касымпаша
63'
С. Цикалеши
77'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Касымпаша
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
О. Улджын
86'
Замена
Я. Субаши
️️️️
M. Moreno
86'
Замена
Ф. Кальво
️️️️
А. Чикелдэу
79'
ГОЛ! 2:0!
Гильерме
Пас отдал
С. Цикалеши
77'
67'
Замена
А. Гомис
️️️️
А. Кара
67'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Ж. Нгой
ГОЛ! 1:0!
С. Цикалеши
63'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Н. Оливейра
60'
Замена
Л. Прип
️️️️
Р. Мурич
60'
44'
Желтая карточка
Г. Гюль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
(К)
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
11
Айрон Гомис
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
4-1-3-2
13
Бернардони
12
Гильерме
5
Язгили
4
Демирбаг
2
Огуз
35
Улджын
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
7
Оливейра
11
Мурич
3-2-2-1-2
1
5
Чифтпинар
18
Гюль
2
Винк
4
Омеруо
3
Аксу
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
7
Нгой
10
Да Кошта
7
3
Субаши
3
Субаши
7
20
Чикелдэу
5
Кальво
5
Кальво
20
Чикелдэу
35
Улджын
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
35
Улджын
11
Мурич
18
Прип
18
Прип
11
Мурич
7
Оливейра
17
Цикалеши
17
Цикалеши
7
Оливейра
7
Нгой
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
7
Нгой
35
Кара
11
Гомис
11
Гомис
35
Кара
Остались в запасе
Коньяспор
Касымпаша
1
Дениз Эртас
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Ильхан Палут
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Коньяспор - Касымпаша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Конья
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