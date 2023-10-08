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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Коньяспор
Хатайспор - Коньяспор: обзор матча 08 октября 2023
Хатайспор
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Коньяспор
22'
Р. Дадашов (П)
54'
Р. Дадашов
84'
К. Страндберг
32'
Л. Прип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Коньяспор
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Матондо
90'
+2
Замена
Н. Максимович
️️️️
Д. Ламкель Зе
88'
ГОЛ! 3:1!
К. Страндберг
Пас отдал
Ж. Фернандеш
84'
81'
Замена
Г. Торе
️️️️
M. Moreno
81'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
Желтая карточка
А. Ходжич
80'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Г. Абурджания
78'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Р. Дадашов
78'
73'
Замена
Э. Гедикли
️️️️
С. Цикалеши
65'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Л. Прип
65'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Чикелдэу
ГОЛ! 2:1!
Р. Дадашов
Пас отдал
Р. Ривас
54'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Ф. Гулам
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Прип
Желтая карточка
Р. Дадашов
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Дадашов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
88
Массанга Матондо
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Карлос Страндберг
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
61
Геркем Саглам
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-4-1-2
1
Кардешлер
13
Гулам
86
Бекароглу
3
Килама
22
Черекчи
8
Абурджания
88
Матондо
16
Деле-Баширу
60
Ламкель Зе
99
Ривас
9
Дадашов
4-4-1-1
13
Бернардони
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
15
Н'Зонзи
20
Чикелдэу
7
6
Дикмен
18
Прип
17
Цикалеши
60
Ламкель Зе
52
Максимович
52
Максимович
60
Ламкель Зе
13
Гулам
10
Страндберг
10
Страндберг
13
Гулам
8
Абурджания
18
Ходжич
18
Ходжич
8
Абурджания
88
Матондо
61
Саглам
61
Саглам
88
Матондо
9
Дадашов
11
Фернандеш
11
Фернандеш
9
Дадашов
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
7
30
Торе
30
Торе
7
17
Цикалеши
9
Гедикли
9
Гедикли
17
Цикалеши
18
Прип
11
Мурич
11
Мурич
18
Прип
20
Чикелдэу
7
Оливейра
7
Оливейра
20
Чикелдэу
Остались в запасе
Хатайспор
Коньяспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Хатайспор - Коньяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
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